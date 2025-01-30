На Курской улице в Петербурге построят 10-этажный жилой дом

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала ООО «Специализированный застройщик "КВС-Выборгский"» разрешение на возведение жилого дома во Фрунзенском районе. Объект будет располагаться по адресу: Курская улица, 27, следует из документов.

Дом будет построен на участке площадью 10 тыс. кв. м. Общая площадь самого здания составит около 39 тыс. кв. м. Речь идет о десятиэтажном доме высотой 33 метра (36 метров с учетом акцента), рассчитанном на 389 квартир.

Проектная документация по объекту была разработана ООО «Интерколумниум». Строительство должно завершиться не позднее сентября 2027 года. В рамках социальных обязательств два здания в этом районе также должны быть отремонтированы под образовательные учреждения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девелопер DOGMA инвестирует 28 млрд рублей в строительство ЖК в Юкках.

Дарья Астанина