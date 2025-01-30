Участница Pussy Riot Толоконникова (иноагент) объявлена в международный розыск

Правоохранительные органы объявили участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена в реестр иностранных агентов) в международный розыск, сообщил источник «РИА Новости». Причиной стала неявка к следователю после возбуждения уголовного дела. Источник госагентства утверждает, что адвокат уведомил ее о возбуждении дела и об объявлении в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Толоконникова (признана иноагентом)

Фото: @nadyariot Надежда Толоконникова (признана иноагентом)

Фото: @nadyariot

В марте 2023 года стало известно, что Надежда Толоконникова (внесена в реестр иностранных агентов) объявлена в федеральный розыск. Мосгорсуд в ноябре 2024 года заочно арестовал участницу Pussy Riot по уголовному делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Статья предусматривает штраф до 300 тыс. руб. и лишение свободы до одного года.

В 2012 году Надежда Толоконникова (внесена в реестр иноагентов) и другие участники Pussy Riot были приговорены к двум годам колонии по делу о хулиганстве. Поводом стала акция в храме Христа Спасителя. В 2013 году Надежда Толоконникова (внесена в реестр иноагентов) была освобождена по амнистии. Живет в США.