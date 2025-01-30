Комбинату не нашли места на погосте
Мэрия Уфы не смогла сохранить для МБУ право обслуживать кладбища
Администрации Уфы не удалось удержать для подведомственного МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» преимущество на рынке ритуальных услуг. С 2022 года мэрия пыталась отменить предписание управления ФАС об исключении из перечня видов деятельности подконтрольного предприятия услуг по содержанию кладбищ (по мнению антимонопольного ведомства, это нарушало законодательство о защите конкуренции). Администрация оспорила выводы управления в арбитражном суде Башкирии, однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону ответчика. Изучивший материалы дела Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы истца.
Мэрии Уфы придется допустить на рынок содержания мест захоронения частных игроков
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Верховный суд России поставил точку в споре администрации Уфы с управлением ФАС по Башкирии. Разбирательство, которое продолжалось с ноября 2022 года, было связано с решением надзорного ведомства по делу об антимонопольном нарушении, возбужденному в отношении МБУ «Комбинат специализированного обслуживания».
В 2020 году УФАС усмотрело нарушение законодательства о защите конкуренции в уставе подведомственного мэрии учреждения. Претензии были связаны с пунктами, которыми в число видов деятельности предприятия включили услуги по содержанию мест захоронения. В УФАС пришли к выводу, что администрация должна была выбирать исполнителей муниципальных контрактов на торгах.
Антимонопольное ведомство в мае 2020 года предупредило мэрию о необходимости изменить устав, устранив ограничения на выполнение работ для компаний, которые могли бы составить конкуренцию муниципальному комбинату. В УФАС настаивали на том, чтобы вид деятельности по содержанию мест захоронений был исключен из устава комбината, а выданные ему муниципальные задания были приведены «в соответствие с нормами действующего законодательства РФ».
В сентябре 2022 года УФАС констатировало, что требования не выполнены, и вынесло решение и предписание по делу об антимонопольном нарушении. В ноябре этого же года мэрия подала иск о признании решения и предписания управления незаконными.
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск мэрии, посчитав, что антимонопольное ведомство вышло за пределы допустимого вмешательства в экономическую деятельность комбината. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию УФАС. В вынесенных решениях говорится, что обязанность содержать кладбища возложена на город, работы финансируются из муниципального бюджета. Суды согласились, что администрация, предусмотрев в уставе комбината право заниматься такой деятельностью, создала для него необоснованное преимущество и препятствия конкуренции.
Очередная попытка мэрии отменить решения не увенчалась успехом. Отказывая в рассмотрении кассационной жалобы, Верховный суд России указал на отсутствие нарушений норм материального и процессуального права, которые могли бы привести к судебной ошибке.
В мэрии Уфы сообщили «Ъ-Уфа», что планируют внести изменения в устав комбината.
«С учетом сроков согласования проектов актов для согласующих должностных лиц ориентировочно срок внесения изменений в учредительный документ составит около одного-полутора месяцев»,— прокомментировали в пресс-службе администрации.
Старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа отмечает: «Работы по содержанию кладбищ — конкурентная деятельность, которую может выполнять любой хозяйствующий субъект независимо от формы собственности. Содержание мест захоронений необходимо для муниципальных нужд. Эти нужды должны обеспечиваться в соответствии с законом о контрактной системе. Для этого используются средства местного бюджета и проводятся конкурсные процедуры».
Мэрия создала искусственные преференции для подведомственного комбината, ограничив доступ других участников рынка к конкурентному распределению государственных заказов, добавил он.
«При честной конкуренции победители торгов могли бы реализовать соответствующие работы или услуги на возмездной основе»,— полагает господин Дабижа.
Адвокат Kulik & Partners Law. Economics Дмитрий Павловский обращает внимание, что решение УФАС «далеко не единственное и соответствует сложившейся административной и судебной практике». «ФАС России и ее территориальные органы уже более 15 лет отстаивают позицию, что органы местного самоуправления не могут передавать право на оказание ритуальных услуг конкретной организации,— отметил эксперт.— Судебная практика поддерживает позицию антимонопольного органа: не предусмотренное законодательством сужение муниципальными образованиями круга участников рынка ритуальных услуг до одной специализированной организации создает необоснованные препятствия для осуществления деятельности на данном товарном рынке иными хозяйствующими субъектами».