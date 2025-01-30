Комбинату не нашли места на погосте

Администрации Уфы не удалось удержать для подведомственного МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» преимущество на рынке ритуальных услуг. С 2022 года мэрия пыталась отменить предписание управления ФАС об исключении из перечня видов деятельности подконтрольного предприятия услуг по содержанию кладбищ (по мнению антимонопольного ведомства, это нарушало законодательство о защите конкуренции). Администрация оспорила выводы управления в арбитражном суде Башкирии, однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону ответчика. Изучивший материалы дела Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы истца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрии Уфы придется допустить на рынок содержания мест захоронения частных игроков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Мэрии Уфы придется допустить на рынок содержания мест захоронения частных игроков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Верховный суд России поставил точку в споре администрации Уфы с управлением ФАС по Башкирии. Разбирательство, которое продолжалось с ноября 2022 года, было связано с решением надзорного ведомства по делу об антимонопольном нарушении, возбужденному в отношении МБУ «Комбинат специализированного обслуживания».

В 2020 году УФАС усмотрело нарушение законодательства о защите конкуренции в уставе подведомственного мэрии учреждения. Претензии были связаны с пунктами, которыми в число видов деятельности предприятия включили услуги по содержанию мест захоронения. В УФАС пришли к выводу, что администрация должна была выбирать исполнителей муниципальных контрактов на торгах.

Антимонопольное ведомство в мае 2020 года предупредило мэрию о необходимости изменить устав, устранив ограничения на выполнение работ для компаний, которые могли бы составить конкуренцию муниципальному комбинату. В УФАС настаивали на том, чтобы вид деятельности по содержанию мест захоронений был исключен из устава комбината, а выданные ему муниципальные задания были приведены «в соответствие с нормами действующего законодательства РФ».

В сентябре 2022 года УФАС констатировало, что требования не выполнены, и вынесло решение и предписание по делу об антимонопольном нарушении. В ноябре этого же года мэрия подала иск о признании решения и предписания управления незаконными.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск мэрии, посчитав, что антимонопольное ведомство вышло за пределы допустимого вмешательства в экономическую деятельность комбината. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию УФАС. В вынесенных решениях говорится, что обязанность содержать кладбища возложена на город, работы финансируются из муниципального бюджета. Суды согласились, что администрация, предусмотрев в уставе комбината право заниматься такой деятельностью, создала для него необоснованное преимущество и препятствия конкуренции.

Очередная попытка мэрии отменить решения не увенчалась успехом. Отказывая в рассмотрении кассационной жалобы, Верховный суд России указал на отсутствие нарушений норм материального и процессуального права, которые могли бы привести к судебной ошибке.

В мэрии Уфы сообщили «Ъ-Уфа», что планируют внести изменения в устав комбината.

«С учетом сроков согласования проектов актов для согласующих должностных лиц ориентировочно срок внесения изменений в учредительный документ составит около одного-полутора месяцев»,— прокомментировали в пресс-службе администрации.

Старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа отмечает: «Работы по содержанию кладбищ — конкурентная деятельность, которую может выполнять любой хозяйствующий субъект независимо от формы собственности. Содержание мест захоронений необходимо для муниципальных нужд. Эти нужды должны обеспечиваться в соответствии с законом о контрактной системе. Для этого используются средства местного бюджета и проводятся конкурсные процедуры».

Мэрия создала искусственные преференции для подведомственного комбината, ограничив доступ других участников рынка к конкурентному распределению государственных заказов, добавил он.

«При честной конкуренции победители торгов могли бы реализовать соответствующие работы или услуги на возмездной основе»,— полагает господин Дабижа.

Адвокат Kulik & Partners Law. Economics Дмитрий Павловский обращает внимание, что решение УФАС «далеко не единственное и соответствует сложившейся административной и судебной практике». «ФАС России и ее территориальные органы уже более 15 лет отстаивают позицию, что органы местного самоуправления не могут передавать право на оказание ритуальных услуг конкретной организации,— отметил эксперт.— Судебная практика поддерживает позицию антимонопольного органа: не предусмотренное законодательством сужение муниципальными образованиями круга участников рынка ритуальных услуг до одной специализированной организации создает необоснованные препятствия для осуществления деятельности на данном товарном рынке иными хозяйствующими субъектами».

Наталья Балыкова