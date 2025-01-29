Ночной пожар на улице Лени Голикова привел к эвакуации 15 человек

Из-за ночного пожара в одном из домов Кировского района были эвакуированы 15 человек. В огне пострадал мужчина, его передали медикам, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:26. Огонь вспыхнул в одной из комнат «двушки» в доме № 30 по улице Лени Голикова. К месту пожара выехали три машины МЧС и 15 сотрудников спасательного ведомства.

К 00:54 пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Обводном канале в Петербурге тушили пожар в заброшенном ДК имени Цюрупы.

Дарья Астанина