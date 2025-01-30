В пятницу в Черноземье будет облачно, без осадков, от +1°С до +5°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 31 января, ожидается малооблачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +1°С до +5°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается облачность с прояснениями при +2°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при +5°С, без осадков.

В Воронеже ночью также будет облачно с прояснениями при +2°С, без осадков. Днем ожидается малооблачная погода при +5°С, без осадков.

В Курске ночью прогнозируют переменную облачность при +2°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при +5°С, без осадков.

В Липецке температура составит +1°С…+4°С. Ночью прогнозируется облачность с прояснениями, днем — переменная облачность. Осадков в течение суток не будет.

В Орле ближайшей ночью ожидается переменная облачность при +1°С, без осадков. Днем будет облачно при +4°С, без осадков.

В Тамбове температура будет варьироваться от +1°С до +4°С. Ночью ожидается облачность, без осадков, днем — малооблачная погода, без осадков.

Анастасия Колпачева