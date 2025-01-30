Владельца объекта культурного наследия оштрафовали за отказ его ремонтировать

В чувашском городе Алатырь по требованию прокуратуры с собственника объекта культурного наследия взыскали неустойку за отсутствие ремонта здания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В результате прокурорской проверки было выявлено, что каменное одноэтажное здание, которое находится по улице Комсомола, является объектом культурного наследия. Осмотр здания показал, что в нем необходимо провести ремонтно-реставрационные работы для его сохранения. Отсутствовала также и соответствующая информация об объекте.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать собственника здания к ремонтным работам. Суд требования удовлетворил. В течение долгого времени никаких реставрационных работ не проводилось.

После этого прокуратура направила иск о взыскании 100 тыс. руб. неустойки за неисполнение судебного решения. Суд иск удовлетворил.

В настоящее время собственник завершает работы по ремонту и реставрации здания.

Артём Дергунов