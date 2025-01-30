Свободу договора ограничили перечнем

Суд в Новороссийске пересмотрит иск транспортной прокуратуры к АО «КТК-Р», российскому подразделению Каспийского трубопроводного консорциума. Прокуратура требует, чтобы компания заключила договор с ведомственным предприятием Минтранса России на охрану морского терминала в Новороссийске. КТК-Р настаивает на праве самостоятельно выбирать охранную организацию. Юристы отмечают, что по закону безопасность таких объектов может обеспечивать исключительно подразделение Минтранса. И оспорить этот аргумент в суде вряд ли удастся.

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Приморский районный суд Новороссийска повторно рассмотрит иск транспортной прокуратуры города к АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». Слушания уже начались, следует из судебной картотеки.

Каспийский трубопроводный консорциум — международная нефтетранспортная компания с участием России и Казахстана. Морской терминал КТК в Южной Озереевке Новороссийска является самым крупным производственным объектом консорциума.

Согласно материалам дела, после того как КТК-Р расторг договор с подведомственным Минрансу РФ ФГУП «УВО Минтранса России» на охрану терминала в Новороссийском морском порту, надзорное ведомство заявило, что это является нарушением требований законодательства, и через суды обязало компанию снова заключить контракт. Однако Верховный суд России нашел эти решения ошибочными, отменил их и вернул дело на пересмотр.

Прокуратура считает, что морской терминал в порту Новороссийск, которым пользуется КТК-Р для отгрузки нефти на танкеры, включен Минтрансом в перечень объектов, охраняемых его ведомственной организацией. То есть консорциум обязан иметь с ней договор, и отказаться от этого не может. КТК-Р, в свою очередь, при первоначальном рассмотрении дела доказывал, что данный терминал не относится к ведению Минтранса и что он является объектом топливно-энергетического комплекса. А раз так, то к Минтрансу он отношения не имеет, и консорциум вправе самостоятельно выбирать охранную организацию, работа и условия которой его устраивают. Компания считает, что принуждение к сотрудничеству с конкретной фирмой нарушает ее право на свободу договора. В настоящий момент охрану объекта осуществляет частная организация ООО «Сокол».

Кроме того, представитель КТК-Р заявил в суде, что во время действия договора с ведомственной охраной Минтранса компания неоднократно жаловалась в прокуратуру на систематические нарушения со стороны подрядчика, однако применялись ли по этим жалобам меры прокурорского реагирования, ему неизвестно.

Изначально суды решили, что только ведомственная охрана Минтранса может обеспечить защиту морского терминала КТК-Р от пожаров и противоправных действий.

Верховный суд обратил внимание на то, что суды нижестоящих инстанций не установили, какое именно право нарушено ответчиком и почему оно защищается прокурором. Кроме того, из решения не ясно, на каких условиях этот договор должен быть заключен. Кроме того, ФГУП «УВО Минтранса России» не является участником процесса, а значит, предприятие не обязано выполнять решение суда.

В КТК-Р комментировать спор отказались.

Юрист-транспортник Екатерина Бурнос говорит, что приказ Минтранса, которым утвержден перечень объектов, подлежащих ведомственной охране, ранее неоднократно оспаривался организациями, которые владеют подобными объектами. Они жаловались, что обязанность сотрудничать с ведомственной охраной Минтранса влечет излишние расходы и создает дискриминационные условия для доступа других охранных организаций на этот рынок, а самих ставит их в неравное положение с компаниями, чьи объекты не включены в этот список. Однако ВС раз за разом становился на сторону Минтранса. При этом материалы судебных дел показывают, что тарифы на услуги ведомственной охраны значительно превышают стоимость аналогичных услуг у других охранных организаций, аккредитованных для этих целей, отмечает она.

«Что же касается дела, то пока оно рассматривалось, закон о транспортной безопасности изменился, и появились основания для того, чтобы ограничить свободу договора. Если раньше по этому поводу еще можно было поспорить, то теперь объекты транспортной инфраструктуры, включенные в перечень, действительно подлежат обязательной охране исключительно подразделениями ФГУП "УВО Минтранса России"»,— отмечает эксперт.

Михаил Волкодав