Воронежскому театру юного зрителя присвоили имя Самуила Маршака

Воронежскому государственному театру юного зрителя (ТЮЗ) первому в мире официально присвоили имя родившегося в регионе детского писателя, поэта и драматурга Самуила Маршака. Об этом сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Уверен, что присвоение имени Самуила Маршака откроет замечательную и счастливую эпоху в жизни Воронежского ТЮЗа. Мы будем стараться с достоинством нести наше новое имя»,— отметил директор театра Андрей Васильев.

В августе 2024 года главным режиссером ТЮЗа стал Максим Иванов. Он сменил на этом посту Евгения Кочеткова, работавшего в этом театре с января 2022 года и ушедшего в конце сезона после постановки спектакля «Воронеж — река глубокая».

Каким получился последний спектакль Евгения Кочеткова в воронежском ТЮЗе— в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева