Житель Прикамья осужден за изнасилование малолетней 2021 года рождения

Верещагинский городской суд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя деревни Елохи. Как сообщают пресс-службы суда и СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным в в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). 16 июня прошлого года он заманил ребенка 2021 года рождения в безлюдное место и совершил преступление против ее половой неприкосновенности. Подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал, заявив, что преступления не совершал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ