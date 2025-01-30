В Тюмени задержали обвиняемого в экстремизме жителя Санкт-Петербурга

Следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу задержали в Тюмени жителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, 16 октября 2023 года подозреваемый вместе со своим сообщником опубликовал в telegram-канале сообщение, содержащее призывы к вражде против «русских граждан и конкретного жителя Санкт-Петербурга». Его личность установили во время совместной работы СКР и оперативников «Центра Э» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

30 января его задержали в Тюмени, где ему было предъявлено обвинение — он признал свою вину. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела, обвиняемый будет доставлен в Санкт-Петербург для избрания меры пресечения.

Напомним, в декабре в Тюмени возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который размещал призывы к насильственным действиям в отношении российских властей.

Ирина Пичурина