В отношении тюменца возбудили дело за призывы к терроризму и экстремизму

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который размещал призывы к насильственным действиям в отношении российских властей, сообщили «Ъ-Урал» в РУФСБ России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело возбуждено следственным подразделением регионального управления по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет»). За это ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Сотрудники ФСБ выяснили, что тюменец целенаправленно и неоднократно на открытых страницах в интернете публично призывал к насилию в отношении президента РФ, сотрудников ФСБ и к смене власти в стране путем совершения взрыва или других акций, которые могут устрашать население и повлечь гибель людей.

Ранее тюменская ФСБ возбудила уголовное дело о публичном оправдании террористической деятельности в отношении 29-летнего уроженца и гражданина Украины, который оправдывал среди осужденных действия украинских националистов и ВСУ в отношении граждан России, в частности, подрыв моста в Крыму.

Ирина Пичурина