Даудов показал «исчезнувшего» Кадырова

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов опубликовал видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Таким образом он отреагировал на сообщения об отсутствии главы региона на публике. Пресс-секретарь господина Кадырова сообщил «РИА Новости», что тот находится в отпуске.

На видео господин Даудов говорит, что «псевдожурналисты» утверждают, что глава республики уже 18 дней не появляется на публике. «Рамзан Ахматович, волнуются. Что вы скажете на это?» — говорит господин Даудов и поворачивает камеру. «Чай пьем»,— отвечает улыбающийся Рамзан Кадыров.

«Я каждый день на мероприятиях. Не знаю, где они меня ищут. Вчера, позавчера — открываем строительный объект и вручаем транспорт. Работаем»,— добавил глава Чечни.

Представитель главы республики Ильман Вахидов сообщил, что господин Кадыров уходит в отпуск каждый год и «ничего сверхъестественного в этом нет». «Нельзя сказать, что он отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешел к исполняющему обязанности главы республики Магомеду Даудову. За ситуацией в республике следит, выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения»,— сказал господин Вахидов.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее назвал сообщения об исчезновении Рамзана Кадырова слухами и вбросами.