Никиту Белых не переводили в прикамскую колонию в целях его безопасности

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых отказались переводить в другую колонию из-за угроз его безопасности. Как сообщает perm.aif.ru, в 2023 году адвокат господина Белых обращался с заявлением о переводе его подзащитного в Пермский край, однако ФСИН ответила отказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Newsler.ru Фото: Newsler.ru

По информации издания, тогда в ведомстве сочли перевод осужденного безосновательным. Кроме этого, по информации Главного оперативного управления ФСИН России, перевод нецелесообразен в связи с поступлением информации о возможной угрозе личной безопасности осужденному. Это решение Никита Белых попытался оспорить, но безуспешно.

Напомним, в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки. Господин Белых отбывал срок в ИК-5 под Рязанью и освободился в июне 2024 года.