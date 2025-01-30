На трассе Пермь — Екатеринбург закрыли движение из-за ДТП с грузовиками

В Нижнесергинском районе Свердловской области на 248 км дороги Пермь — Екатеринбург временно ограничили движение для всех видов транспорта из-за ДТП с участием двух грузовиков, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, инцидент произошел, когда водитель грузового автомобиля Volvo попытался обогнать грузовую машину марки DAF, но не выдержал безопасный интервал и допустил касательное столкновение. В результате DAF оказался на встречной полосе. Пострадавших нет, однако авария привела к временной остановке движения в обе стороны. На месте работают сотрудники ДПС.

Для обхода участка можно воспользоваться альтернативными путями: со стороны Екатеринбурга — на 286 км через Артинский район с возвратом на трассу через Красноуфимск, со стороны Перми — на 184 км через Красноуфимск и далее через Артинский район.

Ранее на 70 км автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего один из водителей погиб на месте до приезда скорой помощи.

Ирина Пичурина