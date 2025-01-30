Продавцов наушников услышала ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла сговор продавцов наушников на маркетплейсах. 27 селлеров были признаны виновными в организации картеля. Теперь им грозят оборотные штрафы. Впервые сообщения о сговоре предпринимателей появились еще в конце мая, в антимонопольной службе “Ъ FM” подтвердили, что сейчас речь идет о том же деле. Отмечается, что группа селлеров синхронно поднимала цены на продукцию. При этом обо всех изменениях они договаривались через общий чат в мессенджере, а также вели онлайн-таблицу с расценками. Картель работал всего несколько месяцев: с октября 2023 года по февраль 2024-го.

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Впрочем, на размере штрафов для нарушителей этот фактор никак не скажется, говорит партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко: «Согласно статье 14.32, это заключение антиконкурентного соглашения. Для юридических лиц предусмотрены оборотные штрафы. Картель считается самым тяжким из антиконкурентных соглашений, и по нему предусмотрены взыскания до 15% от выручки. Фактическая его величина рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает смягчающие и отягчающие обстоятельства. При этом если решение ФАС было вынесено в январе, то, соответственно, за 2024 год по каждому из участников картеля будет собрана информация о выручке и рассчитан штраф.

Может ли стать смягчающим обстоятельством непродолжительность работы картеля? Нет, это не имеет значения. На самом деле по картельным сговорам не имеет даже значения, какое влияние этот сговор оказал на рынок. Картели запрещены как таковые. То есть можно буквально один день в нем состоять, и этого формального признака достаточно для привлечения к ответственности. Часто такие сговоры выявляются после жалоб конкурентов, которые понимают, что часть рынка захвачена картелем. ФАС проводит проверку, собирает доказательства, в частности и переписку может снимать, и в дальнейшем все обстоятельства проверяются судом.

Каждый из участников сговора вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об оспаривании этого решения ФАС. Можно, конечно, сразу выплатить штраф, но на самом деле такого не бывает практически никогда, если только это совсем небольшой штраф для компании».

Кроме того, ФАС выяснила, что селлеры совместно действовали против конкурентов, не вошедших в сговор. Для этого они писали негативные отзывы и создавали фейковые заказы. “Ъ FM” попросил оценить последствия таких действий селлера и сооснователя магазина «Кофтеныши» Александра Блохина: «Конкурент заказывает все 100 единиц товара в дальний регион. Неделю товар едет, еще столько же времени ожидает получения, его никто не выкупает, потом еще неделю возвращается обратно.

И в итоге товар три недели заморожен. Селлер теряет позиции выдачи, у него ухудшается экономика, потому что он оплачивает логистику, и еще конкуренты все эти три недели увеличивают свои продажи на маркетплейсах. Деньги продавцам возвращают, если видят, что он пострадал за счет таких мошеннических действий. Понятно, что они не могут вернуть позиции выдачи или упущенное время, но тем менее со своей стороны они как-то идут на встречу. В категории одежды прибыльность составляет от 15% до 30% в зависимости от товара и от маркетплейса. Соответственно, если был бы штраф в 15%, считайте, что забрали всю прибыль. И неважно, продали мы на 1 млн, на 10 млн. или на 100 млн».

Случай с продавцами наушников, возможно, первый раскрытый картельный сговор на маркетплейсах. По крайней мере, по запросу “Ъ FM” в ФАС не смогли вспомнить подобные дела в своей практике. И вряд ли похожие ситуации будут повторяться, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «На самом деле случай уникальный. Сговоры же где появляются? Там, где низкая конкуренция, и есть несколько игроков, которые могут договориться между собой и регулировать цены. На маркетплейсах в основных товарных категориях количество продавцов исчисляется многими десятками, а кое-где даже и сотнями.

Поэтому предположить, что они совершат между собой какой-то ценовой сговор, достаточно сложно, тем более что это разрозненные продавцы. Это и крупные компании, это и мелкие ИП, они разбросаны по всей стране. Наушники — средняя товарная категория. Здесь, наверное, просто совпало несколько факторов. То, что ушел один из основных игроков с рынка, и объем пошел по параллельному импорту. Получается, что контролировали тоже всего несколько компаний. И так совпало, что, в общем, и спрос в этой категории достаточно высокий, и продукт достаточно денежный, либо было всего несколько игроков, которые держали основную долю рынка, потому что была еще куча мелких.

Эта история частая. Конкурентов выжимают всеми возможными силами. Сейчас технически никаких преград нет зарегистрироваться, заказать товар куда-нибудь в Анадырь, и, естественно, его не забрать.Но при этом стоимость перемещения товара будет удержана с продавца.

Я уж не говорю про истории с фейковыми отзывами, на которых работают иногда целые так называемые фермы. Площадки, конечно, должны этим вопросом озаботиться, ввести какие-то особые алгоритмы».

В антимонопольной службе “Ъ FM” сообщили, что один из селлеров подал признательное заявление и теперь может быть освобожден от административной ответственности.

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Ульяна Горелова