Расходы на террасный парк в Нижнем Новгороде уменьшают на 329,5 млн рублей

Правительство Нижегородской области намерено сократить расходы на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода в 2024 году. Согласно проекту изменений в областной бюджет, расходы по этой статье уменьшают на 329,52 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уменьшение поясняют судебными процессами с собственниками объектов капитального строительства, находящимися в границах создаваемого парка, а также необходимостью корректировки проектных решений с последующим прохождением госэкспертизы.

Контракт на благоустройство Почаинского оврага заключили с госпредприятием по достройке и реставрации объектов недвижимости (ДИРОН) по цене 2,96 млрд руб. в 2022 году, завершение работ намечено на 2025 год.

По данным областного минграда, всего властям предстояло решить вопрос с собственниками 40 объектов недвижимости. В ноябре 2023 года в министерстве сообщали, что в судах осталось три дела.

Ирина Швецова