Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туристы наметили деловые цели

Количество поездок из России в Китай увеличилось за счет бизнеса

Россияне стали летать в Китай в три раза чаще. Только «Аэрофлот» за прошлый год перевез 830 тыс. человек. А компания S7 возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай и из Владивостока в Пекин, самолеты туда не летали четыре года из-за коронавирусных ограничений. Самые популярные направления — Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. И летают туда россияне, как правило, не отдыхать, а работать. В среднем такая поездка длится восемь дней. Для сравнения: в других странах деловые переговоры укладываются в три-пять дней.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Командировки в Китай стали частыми и продолжительными из-за особенностей ведения бизнеса с такими партнерами, говорит представитель группы компаний «Аэроклуб» Юлия Шадрина: «Особенности восточной культуры таковы, что не всегда для бизнес-целей будет корректно сделать одну установочную встречу, познакомиться и дальше продолжать в онлайн-режиме. То есть зачастую требуется вернуться и второй, и третий раз через некоторое время, чтобы просто коммуникация была более цельная и более эффективная. Китай в целом стал главной точкой притяжения для российского бизнеса.

Доля Китая в общем числе зарубежных командировок выросла на 15%. Наиболее часто с деловыми целями в Китай отправлялись представители нефтегазовой промышленности и энергетики, сотрудники IT и телеком-компаний».

Сейчас между Москвой и Пекином летают несколько авиакомпаний, в том числе и китайские Air China и China Eastern Airlines. В неделю выполняется около 20 рейсов. Средняя стоимость билета в один конец — 30-40 тыс. руб. Но добраться до восточного бизнес-партнера — это еще половина задачи. Гораздо сложнее российским предпринимателям даются сами переговоры, отметил основатель компании MICE-Connection Дмитрий Лапатин: «В основном это малый и средний бизнес. Это торговля, причем как экспорт, так и импорт. Основные города, куда едут,— это торговая столица Гуанчжоу и Шанхай.

За какими beauty-процедурами туристы едут в Южную Корею

Китай очень — своеобразная страна, иметь там партнеров сейчас очень сложно. Мы, например, как бизнес-индустрия, занимающаяся организацией мероприятий, очень долго ищем там партнеров. Они не привыкли к российскому рынку, у них свой менталитет. Если в технологиях они от нас на 50 лет впереди (это действительно космос), то по уровню сервиса и ведения бизнеса они на 50 лет от нас отстают.

В основном мы работаем с принимающими туристическими компаниями, которыми управляют выходцы из России, уехавшие в Китай. Но они загружены настолько, что не всегда отвечают на письма. Главная сложность — это языковой барьер. 95% людей не говорят ни на каком языке, кроме китайского. То есть английский язык — это редкость. Ты ищешь посредника-переводчика, а когда говоришь через переводчика, то смысл делового общения теряется».

Деловые поездки, как правило, иностранцы совмещают с познавательными экскурсиями. Одна из самых популярных — на Китайскую стену. Тур с гидом для небольшой группы обойдется в $260. Получасовой полет на вертолете над стеной — еще в $300 с человека. Местные гиды предупреждают, что услуга очень популярна. Такую экскурсию надо бронировать заранее, чтобы не ждать в очереди к вертолету.

Куда туристы стали чаще совершать деловые поездки

В престижный ресторан тоже без предварительной записи не попасть, говорит директор по маркетингу и развитию консьерж-клуба Quintessentially Кирилл Рябков: «В стране можно посмотреть много интересного. Китайская стена, конечно же, если вы летите в район Пекина. И в принципе очень много небольших аутентичных городов, куда люди также отправляются, совмещают с какими-то основными бизнес-локациями. Много очень крупных мегаполисов с отличными ресторанами, где не только местная кухня, но и европейская, много лицензионных заведений открывается. Кто-то даже потом едет на острова и проводит там еще несколько дней, отдыхая на пляже.

Конечно, людей больше интересует аутентичная архитектура и еда. В рестораны достаточно тяжело попасть. Если мы говорим о топовом уровне, тем более если мы берем Шанхай и Пекин. Но очень часто нам помогают консьержи отелей либо наши партнеры, которые в принципе берут на себя организацию, в том числе и то, чтобы гиды были ориентированы на наш менталитет и уровень сервиса».

Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году приблизился к рекордной отметке в $245 млрд. Активное наращивание торговли между двумя странами связано с тем, что в ряде отраслей Китай стал для России практически единственным крупным рынком сбыта. Например, экспорт алюминия, по данным Главного таможенного управления КНР, вырос вдвое. А Китай в Россию везет оборудование, станки, бытовую технику и автомобили, отмечают в Национальном координационном центре международного делового сотрудничества. К 2030 году, по прогнозам первого вице-премьера Дениса Мантурова, показатели взаимной торговли вырастут до $300 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...