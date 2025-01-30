Туристы наметили деловые цели

Россияне стали летать в Китай в три раза чаще. Только «Аэрофлот» за прошлый год перевез 830 тыс. человек. А компания S7 возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай и из Владивостока в Пекин, самолеты туда не летали четыре года из-за коронавирусных ограничений. Самые популярные направления — Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. И летают туда россияне, как правило, не отдыхать, а работать. В среднем такая поездка длится восемь дней. Для сравнения: в других странах деловые переговоры укладываются в три-пять дней.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Командировки в Китай стали частыми и продолжительными из-за особенностей ведения бизнеса с такими партнерами, говорит представитель группы компаний «Аэроклуб» Юлия Шадрина: «Особенности восточной культуры таковы, что не всегда для бизнес-целей будет корректно сделать одну установочную встречу, познакомиться и дальше продолжать в онлайн-режиме. То есть зачастую требуется вернуться и второй, и третий раз через некоторое время, чтобы просто коммуникация была более цельная и более эффективная. Китай в целом стал главной точкой притяжения для российского бизнеса.

Доля Китая в общем числе зарубежных командировок выросла на 15%. Наиболее часто с деловыми целями в Китай отправлялись представители нефтегазовой промышленности и энергетики, сотрудники IT и телеком-компаний».

Сейчас между Москвой и Пекином летают несколько авиакомпаний, в том числе и китайские Air China и China Eastern Airlines. В неделю выполняется около 20 рейсов. Средняя стоимость билета в один конец — 30-40 тыс. руб. Но добраться до восточного бизнес-партнера — это еще половина задачи. Гораздо сложнее российским предпринимателям даются сами переговоры, отметил основатель компании MICE-Connection Дмитрий Лапатин: «В основном это малый и средний бизнес. Это торговля, причем как экспорт, так и импорт. Основные города, куда едут,— это торговая столица Гуанчжоу и Шанхай.

Китай очень — своеобразная страна, иметь там партнеров сейчас очень сложно. Мы, например, как бизнес-индустрия, занимающаяся организацией мероприятий, очень долго ищем там партнеров. Они не привыкли к российскому рынку, у них свой менталитет. Если в технологиях они от нас на 50 лет впереди (это действительно космос), то по уровню сервиса и ведения бизнеса они на 50 лет от нас отстают.

В основном мы работаем с принимающими туристическими компаниями, которыми управляют выходцы из России, уехавшие в Китай. Но они загружены настолько, что не всегда отвечают на письма. Главная сложность — это языковой барьер. 95% людей не говорят ни на каком языке, кроме китайского. То есть английский язык — это редкость. Ты ищешь посредника-переводчика, а когда говоришь через переводчика, то смысл делового общения теряется».

Деловые поездки, как правило, иностранцы совмещают с познавательными экскурсиями. Одна из самых популярных — на Китайскую стену. Тур с гидом для небольшой группы обойдется в $260. Получасовой полет на вертолете над стеной — еще в $300 с человека. Местные гиды предупреждают, что услуга очень популярна. Такую экскурсию надо бронировать заранее, чтобы не ждать в очереди к вертолету.

В престижный ресторан тоже без предварительной записи не попасть, говорит директор по маркетингу и развитию консьерж-клуба Quintessentially Кирилл Рябков: «В стране можно посмотреть много интересного. Китайская стена, конечно же, если вы летите в район Пекина. И в принципе очень много небольших аутентичных городов, куда люди также отправляются, совмещают с какими-то основными бизнес-локациями. Много очень крупных мегаполисов с отличными ресторанами, где не только местная кухня, но и европейская, много лицензионных заведений открывается. Кто-то даже потом едет на острова и проводит там еще несколько дней, отдыхая на пляже.

Конечно, людей больше интересует аутентичная архитектура и еда. В рестораны достаточно тяжело попасть. Если мы говорим о топовом уровне, тем более если мы берем Шанхай и Пекин. Но очень часто нам помогают консьержи отелей либо наши партнеры, которые в принципе берут на себя организацию, в том числе и то, чтобы гиды были ориентированы на наш менталитет и уровень сервиса».

Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году приблизился к рекордной отметке в $245 млрд. Активное наращивание торговли между двумя странами связано с тем, что в ряде отраслей Китай стал для России практически единственным крупным рынком сбыта. Например, экспорт алюминия, по данным Главного таможенного управления КНР, вырос вдвое. А Китай в Россию везет оборудование, станки, бытовую технику и автомобили, отмечают в Национальном координационном центре международного делового сотрудничества. К 2030 году, по прогнозам первого вице-премьера Дениса Мантурова, показатели взаимной торговли вырастут до $300 млрд.

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Светлана Белова