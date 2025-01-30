В Павловском районе отремонтируют 24,8 км водопровода

В Павловском районе Кубани проведут реконструкцию порядка 24,8 км водопроводных сетей в 2025–2026 годах. Об этом сообщает администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Работы выполнят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость ремонта составит 157,7 млн руб.

В 2025 году заменят около 8 км трубопровода. Новые сети обеспечат водой 3,4 тыс. жителей станицы Павловской. Всего в рамках нацпроекта на модернизацию инфраструктуры направят 8 млрд руб. в течение трех лет.

Нурий Бзасежев