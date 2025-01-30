Два открытых бассейна с подогревом появятся у «Газпром Арены»

Комплекс из двух открытых бассейнов с подогревом и павильоны баз водных видов спорта появятся у метро «Зенит» рядом с пространством «Флагшток». Соответствующий договор по взаимодействию Смольный и ПАО «Газпром» заключили 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект комплекса из двух открытых подогреваемых бассейнов на Крестовском острове

Фото: Telegram-канал губернатора Петербурга Александра Беглова Проект комплекса из двух открытых подогреваемых бассейнов на Крестовском острове

Фото: Telegram-канал губернатора Петербурга Александра Беглова

Петербургский градоначальник Александр Беглов после подписания документа заявил в своем Telegram-канале, что город уже долгое время работает вместе с корпорацией по стратегической программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти намерены направить из регионального бюджета 560 млн рублей на строительство нового оздоровительного комплекса с двумя бассейнами и тренажерным залом в Шлиссельбурге.

Андрей Маркелов