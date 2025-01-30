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В Татарстане будут судить мужчину после смерти пассажира в ДТП

В Татарстане 59-летний мужчина предстанет перед судом после гибели его пассажира в автоаварии. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В Татарстане будут судить мужчину после смерти пассажира в ДТП

В Татарстане будут судить мужчину после смерти пассажира в ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане будут судить мужчину после смерти пассажира в ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь с 12 на 13 июля 2024 года мужчина за рулем грузовика превысил допустимую скорость на перекрестке дорог «Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай» и «Базарные Матаки — Болгар» в Спасском районе республики. Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет.

По данным прокуратуры Татарстана, в салоне автомобиля находился его друг, который не был пристегнут ремнем безопасности и скончался от полученных травм.

Прокуратура Спасского района Татарстана направила в суд обвинительное заключение.

30 января в Марий Эл пешеход умер в реанимации после аварии.

Дарья Сайфиева

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