В Марий Эл пешеход умер в реанимации после ДТП

В результате аварии в городе Волжске пешеход скончался в больнице в реанимационном отделении после того, как его сбил автомобиль. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

30 января утром на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. Его экстренно госпитализировали, но спасти пострадавшего врачам не удалось.

Волжская межрайонная прокуратура взяла дело под свой личный контроль. Обстоятельства аварии выясняются.

В Бугульминском районе Татарстана 28 января произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

Дарья Сайфиева