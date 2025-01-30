Министр транспорта Старовойт пообещал закончить строительство ВСМ в срок

Глава Минтранса Роман Старовойт на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой идет по графику, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото президент России Владимир Путин и Роман Старовойт обсуждают строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ)

Фото: Пресс-служба Кремля На фото президент России Владимир Путин и Роман Старовойт обсуждают строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ)

Фото: Пресс-служба Кремля

«Я возглавляю проектный офис по поручению Правительства России, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия»,— подчеркнул господин Старовойт.

Несколько дней назад губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Путиным также заверял, что работы на городской части проекта ведутся без проблем.

На развитие транспортной доступности терминала для отправки и приема поездов по ВСМ потребуется 30 млрд рублей. Эту сумму вложит город.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о деталях проекта. Старт началу строительства магистрали дал российсий лидер в марте 2024 года. ВСМ длиной 680 км пройдет по территориям Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

По предварительной информации, сложный технический объект планируют сдать в начале второго квартала 2028 года. Сумма инвестиций в магистраль оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Андрей Маркелов