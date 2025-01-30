В Екатеринбурге открыли второй съезд развязки у «Калины»

В Екатеринбурге открыли движение транспорта по левому съезду развязки у концерна «Калина», связывающему улицу Комсомольскую и переулок Базовый, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция дорожной развязки возле концерна «Калина». Строительство эстакады.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Реконструкция дорожной развязки возле концерна «Калина». Строительство эстакады.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Протяженность нового участка составляет 1,2 км, включая путепровод длиной более 800 м. Двухполосная проезжая часть имеет ширину 9 м. Вдоль трассы установлены шумовые барьеры и фонарные столбы, тротуар имеет ширину 1,5 м. Кроме того, перед открытием трассы проезжую часть посыпали противогололедными материалами.

Через две недели начнется пятый этап работ, в рамках которого строители перекроют и демонтируют старый путепровод. Работы стартуют со стороны Куйбышева.

Напомним, в октябре 2024 года управление капитального строительства Екатеринбурга приостановило контракт с «АльмакорГруп» на строительство развязки у концерна «Калина». Фирма была должна около 25 млрд руб. семи кредиторам. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, компания испытывала сложности из-за удорожания материалов, необходимых для проекта. По данным сайта Госзакупки, городское управление капстроительства заключило допсоглашение с подрядчиком «АльмакорГруп», которое предусматривало увеличение стоимости контракта с 7,4 млрд руб. до 8,3 млрд руб.

Полина Щуцкая