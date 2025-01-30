Агропредприятия Сочи в 2024 году приняли 245 тысяч туристов

В 2024 году агротуристические предприятия Сочи посетили не менее 245 тыс. человек. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Наиболее востребованным объектом среди агротуристов стала «Ферма Экзархо», которую за год посетило не менее 48 тыс. человек. По информации мэрии, с 2020 года турпоток на ферму вырос в 14 раз. Второе место заняла Усадьба Кошмана, которую посетили около 25 тыс. приезжих. Остальные агропредприятия приняли более 170 тыс. гостей.

В администрации Сочи отметили, что городские сельскохозяйственные объекты активно развивают экскурсионные маршруты и дегустационные программы. Всего на курорте действует более 20 агротуристических локаций.

Нурий Бзасежев