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Агропредприятия Сочи в 2024 году приняли 245 тысяч туристов

В 2024 году агротуристические предприятия Сочи посетили не менее 245 тыс. человек. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Наиболее востребованным объектом среди агротуристов стала «Ферма Экзархо», которую за год посетило не менее 48 тыс. человек. По информации мэрии, с 2020 года турпоток на ферму вырос в 14 раз. Второе место заняла Усадьба Кошмана, которую посетили около 25 тыс. приезжих. Остальные агропредприятия приняли более 170 тыс. гостей.

В администрации Сочи отметили, что городские сельскохозяйственные объекты активно развивают экскурсионные маршруты и дегустационные программы. Всего на курорте действует более 20 агротуристических локаций.

Нурий Бзасежев

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