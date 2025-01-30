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Бастрыкин взял на контроль проверку деятельности донских органов опеки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе донского ведомства Аслану Хуаде доложить о ходе проверки возможной халатности органов опеки и попечительства Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно сообщению, в эфире федерального телевидения были показаны кадры о ненадлежащем воспитании детей жителями Ростовской области. При этом отмечалось бездействие донских органов опеки и попечительства.

Как утверждалось в программе, дети в семье подвергаются противоправным действиям. В частности, шестилетний ребенок, отстающий в развитии, не получает должного лечения. Проживает он у приемной бабушки. При этом суд постановил, чтобы он находился с отцом.

Уточняется, что СК России по Ростовской области начал процессуальную проверку.

Снежана Стодольская

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