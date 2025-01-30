Власти Катара пообещали Сирии помощь с восстановлением

Власти Катара продолжат оказывать поддержку Сирии с целью восстановления ее экономики. Об этом в четверг заявил государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулайфи в ходе визита в сирийскую столицу.

Доха продолжит «оказывать необходимую поддержку на всех уровнях гуманитарного сотрудничества, в сфере оказания услуг, а также в вопросах инфраструктуры и электроснабжения», заявил Мухаммед аль-Хулайфи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа в сирийском правительстве переходного периода Асаад аш-Шибани в Дамаске. Его слова приводит агентство AFP.

В свою очередь, сирийский министр Асаад аш-Шибани заявил, что стороны обсудили «всеобъемлющее двустороннее сотрудничество, касающееся восстановления страны». По его словам, в ходе переговоров шла речь о путях восстановления экономики арабской республики. Были затронуты такие сферы совместного сотрудничества, как инфраструктура, инвестиции и банковские услуги, транспорт и связь.

Катарская делегация, которую возглавил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани, сегодня, 30 января, прибыла с первым после падения режима Башара Асада визитом в Дамаск. В публикации Al Jazeera отмечалось, что эмир Катара первым среди лидеров арабских стран посетил Дамаск после смены власти в республике в декабре 2024 года.

Анастасия Домбицкая