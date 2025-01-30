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Суд обязал минлесхоз исключить Ичалковский бор из охотничьих угодий

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла иск к министерству лесного хозяйства региона об исключении территории памятника природы «Ичалковский бор» из состава охотничьих угодий, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Часть памятника природы вошла в территорию в границах Бутурлинского и Перевозского округов, которую минлесхоз передал юридическому лицу по охотхозяйственному соглашению. При этом охота на территории памятника природы запрещена законом.

Суд обязал министерство изменить соглашение и исключить из границ угодий особо охраняемую природную территорию.

Галина Шамберина

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