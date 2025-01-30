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В Анапе тестируют барабан для просеивания мазута

На пляжах Анапы тестируют новые методы очистки песка от нефтепродуктов. Делегация из Динского района установила на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской специальный просеивающий барабан для отделения мазута от песка. Ведется проверка эффективности технологии, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Кроме того, на пляжах используют сита разной конфигурации и специальные лопаты, позволяющие отделять загрязнения. Отобранные фрагменты мазута упаковывают в мешки для последующей утилизации.

В ликвидации ЧС участвуют волонтеры из Динского, Апшеронского и Тимашевского районов Краснодарского края.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. В результате аварии в акваторию Черного моря попали нефтепродукты.

Нурий Бзасежев

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