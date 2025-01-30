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Продажи марки «Москвич» снизились в Петербурге на 4% по итогам прошлого года

По итогам 2024 года продажи автомобилей отечественной марки «Москвич» в Петербурге снизились на 4% — в прошлом году в городе было зарегистрировано 705 новых машин бренда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пишет специализированный Telegram-канал AutoRun SPb, основной объем продаж марки пришелся на кроссовер «Москвич 3». Его доля в структуре реализации бренда составила 86%. При этом продажи данной модели по сравнению с 2023 годом сократились на 12%. В то же время электрическая версия кроссовера 3e показала падение продаж в 52%. Рост отмечен лишь у седана «Москвич 6» — в 9 раз.

По данным экспертов авторынка, на отрицательный результат «Москвича» в прошлом году повлияли низкие показатели второго полугодия. По сравнению со второй половиной 2023 года продажи марки в Петербурге сократились на 24%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о росте популярности у петербуржцев за последние полгода автомобилей концерна Chery.

Андрей Цедрик

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