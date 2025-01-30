Автомобили концерна Chery стали популярны у петербуржцев за последние полгода

Петербургские дилеры во втором полугодии 2024 года успешнее всего продавали такие китайские кроссоверы как Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Jaecoo J7, сообщают аналитики из Авто.ру Бизнес 30 января. Среди авто с пробегом чаще всего в дилерских центров покупают Lada Vesta I 2015-2022, Volkswagen Tiguan II и Volkswagen Polo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным специалистов, проанализировавших данные объявлений от дилеров, средняя цена кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max в салонах составляла 3 млн рублей. Эта же модель продавалась быстрее всех. На продажу уходило до 20 дней. Omoda C5 стоимостью 2,8 млн продавалась дольше всего — 49 дней. Jaecoo J7 почти 3,5 млн, однако на его продажу тратили 38 дней.

Что касается машин с пробегом, то сейчас «Весту» первого поколения, произведенную в период с 2015 по 2022 год, отдают в среднем за 1,1 млн рублей. Стоимость моделей немецкого концерна Volkswagen разнится. Так за кроссовер Tiguan второго поколения нужно отдать 2,5 млн, за бюджетный Polo — 1,14 млн.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам прошедшего года доля автомобильных предприятий Петербурга составила 5,2% от общего объема выпуска легковых машин в России.

Андрей Маркелов