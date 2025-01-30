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Очистные сооружения в Богородске планируют вывести на нормативы к сентябрю

Как пояснили «Ъ-Приволжье» в администрации Богородского муниципального округа, новые очистные сооружения, построенные за 1,2 млрд руб. вложений по программе «Оздоровление Волги», еще проходят процесс выхода на нормативные показатели по очистке стоков. Станция была сдана в эксплуатацию в декабре 2023 года, однако выход на нормативы планируется достичь к 1 сентября 2025 года.

«Завершение общестроительных работ пришлось на зимний период, а выращивание бактерий для биологической очистки стоков требует теплой температуры, тем более наши очистные сооружения открытого типа. Наладка биоочистки началась в июле-августе прошлого года, а Богородску нужно выйти на очень жесткие показатели рыбхоза. Срок в сентябре был согласован по дорожной карте с Минстроем и другим органами власти», – рассказали в богородской администрации, добавив, что муниципалитет не просит дополнительных бюджетных средств на доведение показателей очистки стоков до целевых значений.

Иван Сергеев

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