Мэрия Нижнего Тагила устранит склад пиломатериалов, где возникали возгорания

В администрации Нижнего Тагила (Свердловская область) прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотрели вопрос о несанкционированном сжигании отходов в лесопилке на ул. Индустриальной, 56. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участки на ул. Интернациональной планируют выставить на торги, чтобы найди для них законных владельцев и арендаторов. «Первоочередная же задача, утилизировать те отходы пиломатериалов, которые там накоплены. Есть ряд инициатив от предпринимателей, которые могут помочь нам в решении этого вопроса»,— сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, подчеркнув, что древесину нужно убрать до наступления пожароопасного сезона.

На территории лесопилки ввели режим повышенной готовности. На участках на ул. Индустриальной несанкционированно складировали отходы лесопереработки, пиломатерилы, а затем сжигали их. На территории лесопилки будут проводить рейды, чтобы препятствовать складированию отходов. К решению проблемы также привлекли полицию, МЧС, судебных приставов, Роспотребнадзор.

«Нами были уточнены границы 17 земельных участков, определено наличие самовольно установленных объектов и складированной древесины на их территории, выявлены все лица, которые осуществляют незаконное складирование, проведено совещание, на котором решен вопрос ликвидации данных пиломатериалов предпринимателями, начиная с завтрашнего дня»,— рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, в сентябре 2024 года внимание на несанкционированное складирование древесины на муниципальной территории обратил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Жалоба на регулярные возгорания поступила от местных жителей. Они обратили внимание на едкий дым, который возникает из-за возгораний.

Анна Капустина