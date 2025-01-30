Кредиторам повышают ответственность
Какие меры подразумевает поправка о списании фиктивных кредитов
Заемщиков могут освободить от долгов, если кредит был взят под влиянием мошенников. Поправку одобрил думский комитет по финансовому рынку, сообщает «Интерфакс». Списание задолженности будет возможно, если банк не соблюдал антифрод-процедуры. Похожие правила действуют в отношении переводов. Если счет получателя был в специальном черном списке, а банк пропустил платеж или не предупредил клиента о рисках, деньги придется вернуть.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Но сработает ли такой механизм в случае с кредитами? На этот вопрос “Ъ FM” ответил аналитик банковского сектора, кандидат экономических наук Андрей Бархота: «Сама задумка, безусловно, прекрасна, но ее реализация очень сложная. Антифрод-процедура, с одной стороны, зависит от федерального законодательства с точки зрения оценки рисков финансирования терроризма и других подозрительных триггеров, с другой стороны, на 70-80% все зависят от внутренней политики банка.
Антифрод-политики на самом деле очень сильно разнятся от банка к банку, и унифицировать их в рамках федерального закона очень сложно. Пока это все существует в размытой форме. Если в таком виде поправки будут приняты и одобрены, то мы получим ситуацию, когда будет случай взятия фиктивного кредита, а потом будут суды с заемщиками по поводу того, считать ли это кредитом, взятым с нарушением антифрод-политики или нет.
Скорее всего, при текущем варианте это тупиковая история, потому что нет детальной проработки того, что такое унифицированная антифрод-политика.
Можно попробовать сформулировать простые и понятные правила. Например, гражданин берет кредит впервые, это можно считать подозрением на мошенничество. То есть никогда не было за 20 лет, и вдруг берет кредит. Это первый признак того, что это мошеннический кредит. Но, с другой стороны, можно же представить себе действительно человека, гражданина РФ, который подал заявку на кредит, ему очень нужно. Я даже в моменте не могу изобрести универсальные правила признаков мошенничества».
Еще одно условие для списания подобных долгов — возбужденное уголовное дело о мошенничестве или хищении кредитных средств. Сейчас такие споры нередко решаются в судах, говорит эксперт по противодействию мошенничеству Александр Федосеев. Он сомневается, что поправки сильно изменят процедуру: «Освобождать клиента от долговой нагрузки банк может либо по собственному усмотрению, если он видит, что он виноват, либо по решению суда. Если прошла мошенническая операция, клиент заявляет претензию в банк. Банк либо его претензию удовлетворяет, либо, что часто бывает, не удовлетворяет. После этого клиент имеет право обратиться в суд. Сейчас так все и решается, это нормальный механизм разрешения споров.
Если кредит выдан под влиянием мошенников, неважно, клиент разгласил какие-то коды, еще что-то такое, вероятность того, что суд встанет на сторону клиента, достаточно высокая.
Скорее всего, новые требования будут в этом же ключе рассматриваться. То есть суд запрашивает, что сделал банк, и решает, достаточно этого было или недостаточно. Проблема в следующем: если банк теряет кредитные средства, потери по ним будут возложены на хороших клиентов банка — будет повышенная кредитная ставка, и банковские риски будут заложены в эту ставку. Одна из ключевых мер, чтобы бороться с мошенниками,— это введение так называемого периода охлаждения. Большинство клиентов, которые находятся под относительно небольшим влиянием злоумышленников, переспав ночь с мыслью, что они взяли зачем-то кредит, на следующее утро понимают, что этот кредит им не нужен».
Поправки, о которых идет речь, вносятся как раз в законопроект о периоде охлаждения. Предполагается, что между подписанием договора и выдачей кредита должно пройти не меньше четырех часов, если сумма составляет 50-200 тыс. руб. Паузу на двое суток будут брать для более крупных ссуд.
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