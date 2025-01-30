«Амкар» подписал вратаря и полузащитника

ФК «Амкар-Пермь» пополнился двумя новичками. Как сообщает пресс-служба клуба, в состав «красно-черных» влился Никита Колесов. Голкиперу 26 лет, он воспитанник запорожского футбола. Имеет опыт выступлений за ростовский «СКА», «Саранск» и «Рубин» из Ялты. В сезоне-2023 стал лучшим голкипером группы 1 по отраженным ударам с показателем 75%, а в сезоне-2024 — лидером по сухим матчам среди всех вратарей LEON — Второй лиги Б. В 31 игре он 15 раз не пропускал мяч в свои ворота.

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За Пермь в следующем сезоне будет также выступать молодой полузащитник оборонительного плана Сергей Кунаков. В прошлом сезоне играл за «Акрон-2», при этом пять раз выходил на матч с капитанской повязкой.