В Ярославской области на зданиях установят аншлаги с подсветкой

В Ярославской области в исторических центрах муниципальных образований заменят адресные таблички на зданиях. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Адресные таблички будут содержать не только современные названия улиц, но и их исторические наименования. Кроме того, аншлаги будут оснащены подсветкой, что сделает их более заметными в темное время суток»,— написал господин Евраев. Он добавил, что вскоре будет готов список улиц и зданий, где установят аншлаги.

Ранее мэр Ярославля издал постановление, согласно которому на домах в центре города могут появиться таблички с историческими названиями улиц. Установка является необязательной. Это право собственников зданий. Одним из требованием к табличке является то, что если у улицы было несколько переименований, то исторические названия должны быть указаны все. Подробнее - в материале.

Алла Чижова