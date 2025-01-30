В Ярославской области на зданиях установят аншлаги с подсветкой
В Ярославской области в исторических центрах муниципальных образований заменят адресные таблички на зданиях. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«Адресные таблички будут содержать не только современные названия улиц, но и их исторические наименования. Кроме того, аншлаги будут оснащены подсветкой, что сделает их более заметными в темное время суток»,— написал господин Евраев. Он добавил, что вскоре будет готов список улиц и зданий, где установят аншлаги.
Ранее мэр Ярославля издал постановление, согласно которому на домах в центре города могут появиться таблички с историческими названиями улиц. Установка является необязательной. Это право собственников зданий. Одним из требованием к табличке является то, что если у улицы было несколько переименований, то исторические названия должны быть указаны все. Подробнее - в материале.