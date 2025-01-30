Скандал с отоплением в Новосемейкино дошел до главы СК РФ

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Александр Воеводин представит в центральный аппарат доклад о расследовании проблем с отоплением в поселке городского типа Новосемейкино. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Информацию опубликовал информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Перед этим в СМИ и соцсетях появилось сообщение об оказании ненадлежащих коммунальных услуг в Новосемейкино. В публикации отмечается, что котельные в поселке долгое время не ремонтируются, и территория не подготовлена к отопительному сезону.

Это приводит к коммунальным авариям, из-за которых температурный режим в более чем 70 домах и девяти социальных объектах в Новосемейкино ниже нормы. Такая проблема существует в поселке более пяти лет, и неоднократные жалобы жителей на ситуацию в разные инстанции ни к чему не привели.

На проблему уже обратили внимание активисты ОНФ. Они сообщили о ней в прокуратуру. После этого СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.

Георгий Портнов