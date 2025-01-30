Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скандал с отоплением в Новосемейкино дошел до главы СК РФ

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Александр Воеводин представит в центральный аппарат доклад о расследовании проблем с отоплением в поселке городского типа Новосемейкино. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Информацию опубликовал информационный центр ведомства.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Перед этим в СМИ и соцсетях появилось сообщение об оказании ненадлежащих коммунальных услуг в Новосемейкино. В публикации отмечается, что котельные в поселке долгое время не ремонтируются, и территория не подготовлена к отопительному сезону.

Это приводит к коммунальным авариям, из-за которых температурный режим в более чем 70 домах и девяти социальных объектах в Новосемейкино ниже нормы. Такая проблема существует в поселке более пяти лет, и неоднократные жалобы жителей на ситуацию в разные инстанции ни к чему не привели.

На проблему уже обратили внимание активисты ОНФ. Они сообщили о ней в прокуратуру. После этого СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...