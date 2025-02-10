Идеальный почерк
Пиcьменные принадлежности Ancora
Традиция дарить хорошую ручку существует и на Востоке, и на Западе. Обычно такой подарок означает уважение и пожелание успеха в делах или творчестве. Письменные принадлежности дарят на праздники, окончание учебного заведения, в связи с важным жизненным или профессиональным достижением, в знак признания мудрости или выдающихся знаний, да и просто личной привязанности. При современном разнообразии брендов, выпускающих пишущие инструменты, есть такие, у которых найдутся варианты на любой вкус и бюджет. У итальянской компании Ancora есть и высокохудожественные модели, выполненные в сложных ремесленных техниках, и универсальные. Коллекционеры высоко ценят лимитированные ручки Ancora, что всегда является верным признаком надежного качества. Теперь бренд официально представлен и на российском рынке.
Основанный в 1919 году Джузеппе Дзанини в Болонье бренд Ancora производит редкие лимитированные и высокохудожественные письменные принадлежности. Его продукция прославилась превосходным качеством и пользуется популярностью до сих пор. В первой половине ХХ века Ancora выпускала ручки с классической «безопасной» системой наполнения чернилами. Среди них было и несколько дорогих моделей из металла с 18-каратным золотым покрытием. В начале 1930-х у компании появились модели с кнопкой в корпусе из «мраморного», черного и цветного целлулоида, которые сейчас так редко встречаются и высоко ценятся коллекционерами, что их трудно найти даже на аукционах. А после войны Ancora представила модель Lusso в форме торпеды и с логотипом в виде якоря.
Сегодня Ancora выпускает ручки и перья высочайшего качества с покрытием из 18-каратного золота на собственном заводе в Италии, которые впору назвать воплощением итальянской элегантности для тех, кто ценит в жизни все самое лучшее. В России компания предлагает широкий ассортимент оригинальных качественных письменных инструментов с индивидуальными номерами и сертификатами.
Среди техник производства лимитированных моделей Ancora есть весьма необычные. От уникальной чеканки по металлу и миниатюрной ручной росписи до исполнения корпуса ручки из застывшей лавы Везувия или из мрамора в знак посвящения творчеству Микеланджело. В 2012 году на аукционе Bonhams, который проводился в связи со столетием со дня гибели «Титаника», Ancora купила дубовую панель с судна и использовала ее для производства 88 перьевых ручек. Как правило, такие модели попадают в коллекцию Atelier.
Коллекция шариковых ручек и роллеров Elegance была разработана по многочисленным запросам постоянных клиентов бренда. Это ручки не эксклюзивные, как в коллекции Atelier, но качественные и красивые. Все коллекции Ancora имеют несколько серий, и каждую Ancora всегда выпускает лимитированным тиражом, где количество экземпляров символизирует важную дату или число: 88 — в честь 88-летия Ancora, года, когда стали выпускаться высокохудожественные лимитированные серии; 888 — счастливая цифра для азиатского рынка; 1919 — в этом году была основана компания. Коллекция Elegance не исключение: в ней 21 серия, выпущенная в 888 или в 1919 экземплярах.
Самой популярной серией коллекции обещает стать Rapide, имитирующая дизайн 1950-х. Эти ручки из гравированного металла выпущены в четырех цветовых вариантах: синие Rapide Blue Line, черные Rapide Black Line, Rapide Top Gun из черненой стали и хромированные Rapide Chrome. Модель Messaggio с черным корпусом — настоящая классика дизайна 1950-х годов. Ручки Discovery в тонком корпусе с покрытием 24-каратным желтым золотом и Federico в лакированном корпусе с отделкой розовым золотом, названные в честь итальянского кинорежиссера Федерико Феллини, вышли в количестве 888 штук. А Chesterfield, посвященные английскому мебельному стилю,— в количестве 1919 для каждого из четырех цветов: Blu, Nero, Rosso и Bianco.
Приобрести ручки Ancora можно на сайте бренда, на маркетплейсах и в сети магазинов «Ручки.ру». Хорошая ручка может стать не только надежным партнером в бизнесе или творчестве, но и семейной реликвией. Ручка в подарок может стать стимулом написать благодарственную записку от руки и отправить ее по почте. А в век цифровых технологий удовольствие получить написанное от руки письмо дорогого стоит. Крупным же компаниям, которым близка эстетика Ancora, бренд готов предложить выпуск специальных серий.