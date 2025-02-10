Идеальный почерк

Традиция дарить хорошую ручку существует и на Востоке, и на Западе. Обычно такой подарок означает уважение и пожелание успеха в делах или творчестве. Письменные принадлежности дарят на праздники, окончание учебного заведения, в связи с важным жизненным или профессиональным достижением, в знак признания мудрости или выдающихся знаний, да и просто личной привязанности. При современном разнообразии брендов, выпускающих пишущие инструменты, есть такие, у которых найдутся варианты на любой вкус и бюджет. У итальянской компании Ancora есть и высокохудожественные модели, выполненные в сложных ремесленных техниках, и универсальные. Коллекционеры высоко ценят лимитированные ручки Ancora, что всегда является верным признаком надежного качества. Теперь бренд официально представлен и на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio Следующая фотография 1 / 5 Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio Ручка Ancora Messaggio

Основанный в 1919 году Джузеппе Дзанини в Болонье бренд Ancora производит редкие лимитированные и высокохудожественные письменные принадлежности. Его продукция прославилась превосходным качеством и пользуется популярностью до сих пор. В первой половине ХХ века Ancora выпускала ручки с классической «безопасной» системой наполнения чернилами. Среди них было и несколько дорогих моделей из металла с 18-каратным золотым покрытием. В начале 1930-х у компании появились модели с кнопкой в корпусе из «мраморного», черного и цветного целлулоида, которые сейчас так редко встречаются и высоко ценятся коллекционерами, что их трудно найти даже на аукционах. А после войны Ancora представила модель Lusso в форме торпеды и с логотипом в виде якоря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручка Ancora Rapide Chrome Ручка Ancora Rapide Chrome Ручка Ancora Rapide Top Gun Ручка Ancora Rapide Top Gun Следующая фотография 1 / 4 Ручка Ancora Rapide Chrome Ручка Ancora Rapide Chrome Ручка Ancora Rapide Top Gun Ручка Ancora Rapide Top Gun

Сегодня Ancora выпускает ручки и перья высочайшего качества с покрытием из 18-каратного золота на собственном заводе в Италии, которые впору назвать воплощением итальянской элегантности для тех, кто ценит в жизни все самое лучшее. В России компания предлагает широкий ассортимент оригинальных качественных письменных инструментов с индивидуальными номерами и сертификатами.

Среди техник производства лимитированных моделей Ancora есть весьма необычные. От уникальной чеканки по металлу и миниатюрной ручной росписи до исполнения корпуса ручки из застывшей лавы Везувия или из мрамора в знак посвящения творчеству Микеланджело. В 2012 году на аукционе Bonhams, который проводился в связи со столетием со дня гибели «Титаника», Ancora купила дубовую панель с судна и использовала ее для производства 88 перьевых ручек. Как правило, такие модели попадают в коллекцию Atelier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручка Ancora Discovery Red Flame Ручка Ancora Discovery Blue Wind Ручка Ancora Discovery Emirati Следующая фотография 1 / 3 Ручка Ancora Discovery Red Flame Ручка Ancora Discovery Blue Wind Ручка Ancora Discovery Emirati

Коллекция шариковых ручек и роллеров Elegance была разработана по многочисленным запросам постоянных клиентов бренда. Это ручки не эксклюзивные, как в коллекции Atelier, но качественные и красивые. Все коллекции Ancora имеют несколько серий, и каждую Ancora всегда выпускает лимитированным тиражом, где количество экземпляров символизирует важную дату или число: 88 — в честь 88-летия Ancora, года, когда стали выпускаться высокохудожественные лимитированные серии; 888 — счастливая цифра для азиатского рынка; 1919 — в этом году была основана компания. Коллекция Elegance не исключение: в ней 21 серия, выпущенная в 888 или в 1919 экземплярах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручки Ancora Chesterfield Nero, Blu, Rosso и Bianco Ручка Ancora Chesterfield Blu Ручка Ancora Chesterfield Blu Ручка Ancora Chesterfield Rosso Ручка Ancora Chesterfield Rosso Ручка Ancora Chesterfield Nero Ручка Ancora Chesterfield Nero Ручка Ancora Chesterfield Bianco Ручка Ancora Chesterfield Bianco Следующая фотография 1 / 9 Ручки Ancora Chesterfield Nero, Blu, Rosso и Bianco Ручка Ancora Chesterfield Blu Ручка Ancora Chesterfield Blu Ручка Ancora Chesterfield Rosso Ручка Ancora Chesterfield Rosso Ручка Ancora Chesterfield Nero Ручка Ancora Chesterfield Nero Ручка Ancora Chesterfield Bianco Ручка Ancora Chesterfield Bianco

Самой популярной серией коллекции обещает стать Rapide, имитирующая дизайн 1950-х. Эти ручки из гравированного металла выпущены в четырех цветовых вариантах: синие Rapide Blue Line, черные Rapide Black Line, Rapide Top Gun из черненой стали и хромированные Rapide Chrome. Модель Messaggio с черным корпусом — настоящая классика дизайна 1950-х годов. Ручки Discovery в тонком корпусе с покрытием 24-каратным желтым золотом и Federico в лакированном корпусе с отделкой розовым золотом, названные в честь итальянского кинорежиссера Федерико Феллини, вышли в количестве 888 штук. А Chesterfield, посвященные английскому мебельному стилю,— в количестве 1919 для каждого из четырех цветов: Blu, Nero, Rosso и Bianco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручка Ancora Federico Ручка Ancora Federico Ручка Ancora Federico Ручка Ancora Federico Следующая фотография 1 / 4 Ручка Ancora Federico Ручка Ancora Federico Ручка Ancora Federico Ручка Ancora Federico

Приобрести ручки Ancora можно на сайте бренда, на маркетплейсах и в сети магазинов «Ручки.ру». Хорошая ручка может стать не только надежным партнером в бизнесе или творчестве, но и семейной реликвией. Ручка в подарок может стать стимулом написать благодарственную записку от руки и отправить ее по почте. А в век цифровых технологий удовольствие получить написанное от руки письмо дорогого стоит. Крупным же компаниям, которым близка эстетика Ancora, бренд готов предложить выпуск специальных серий.