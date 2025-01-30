Прокуратура Башкирии проверит соблюдение жилищных прав сироты из Иглино

Прокуратура Башкирии во время мониторинга соцсетей обнаружила видеоролик, в котором 24-летний сирота из Иглино пожаловался на нарушение его жилищных прав, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, в детстве сироту передали под опеку его родственнице. До 2020 года ему принадлежала доля в квартире в Уфе, после продажи которой был куплен дом в Иглино площадью 114 кв. м. Наличие доли в этом доме стало основанием для отказа сироте в постановке на учет для получения жилья.

Прокуратура оценит действия органов опеки и попечительства и местной администрации, отметили в ведомстве.

Майя Иванова