Нижегородскую больницу могут оштрафовать за спешку при выплате зарплаты

Государственная трудовая инспекция выявила в работе Ветлужской ЦРБ (Нижегородская область) нарушения при выплате зарплаты. По данным инспекции, эти нарушения носили систематический характер.

Проверка показала, что в ЦРБ коллективным договором определены конкретные сроки выплаты зарплаты. Анализ платежных документов показал, что зарплата выплачивалась ранее установленного времени. Так, в феврале и мае 2024 года она была выплачена на два дня раньше рока, а в августе — на три дня.

В трудовой инспекции пояснили, что выплата зарплаты до наступления установленных сроков без достаточных на это оснований является нарушением ст. 136 ТК РФ.

За такие нарушения виновным может быть вынесено предупреждение или на них может быть наложен административный штраф: 1-5 тыс. руб. — для должностных лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 30-50 тыс. руб. — для юридических лиц. - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Андрей Репин