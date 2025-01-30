Трем свердловским городам выделят 6 млн руб. на развитие народных промыслов

В Свердловской области предоставят субсидии из областного бюджета на развитие народного промысла Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому и Верхотурью, сообщили в департаменте информационной политики региона. Общая сумма субсидий составит около 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нижнему Тагилу в 2025 году предоставят около 4 млн руб., которые потратят на благоустройство прилегающей территории Центра сохранения народных промыслов. В частности, там установят памятный знак «Тагильский поднос».

В департаменте информационной политики напомнили, что хранитель народных художественных промыслов Андрей Васильев открыл в Нижнем Тагиле первую очередь музейно-производственного комплекса в 2022 году. В 2024 году в этом же здании открыли музеи и туристско-информационный центр Нижнего Тагила, где планируют принимать до 15 тыс. человек в год.

Каменск-Уральскому городскому округу выделили 936,6 тыс. руб., а муниципальному округу Верхотурье — 831,9 тыс. руб. Их потратят на создание информационных и методических материалов про народные промыслы, на проведение мастер-классов с участием мастеров народных промыслов.

Бюджетную поддержку от региона могут получить муниципалитеты, которые признаны местами традиционного бытования народных художественных промыслов. Сейчас этот статус в Свердловской области имеет 21 территория. В них развивают такие промыслы, как камнерезно-гранильное и ювелирное производства, художественная ковка металла, лаковая роспись по металлу, деревообрабатывающие промыслы, производство изделий из художественной керамики и фарфора, ручное ткачество.

Анна Капустина