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Коммерсантъ FM
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Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Особое внимание министры уделили ситуации в Сирии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд в июле 2023 года

Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд в июле 2023 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд в июле 2023 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, коллеги выступили в пользу консолидации усилий всех членов международного сообщества «в интересах содействия скорейшему политико-дипломатическому урегулированию острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке».

Это уже второй телефонный разговор глав МИД России и Саудовской Аравии с начала года. Как сообщили в МИД РФ, в ходе беседы 15 января коллеги также затронули ситуацию в Сирии. Тогда они «высказались за налаживание инклюзивного межсирийского диалога с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп, а также всех внешних игроков, выступающих в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР», сообщали в МИД РФ.

О визите российской делегации в Дамаск читайте в публикации «Ъ» «Но деньги вперед».

Анастасия Домбицкая

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