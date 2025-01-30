Чистая прибыль Tesla рухнула на 71%

Tesla отчиталась в среду, 29 января, что по итогам четвертого квартала 2024 года ее чистая прибыль составила $2,3 млрд. Это на 71% меньше, чем годом ранее, когда данный показатель достиг $7,9 млрд. Однако тогда производитель электромобилей получил единовременные налоговые льготы в размере $5,9 млрд. Показатель же операционной прибыли, который не учитывает получение льгот, сократился на 23%. Выручка производителя выросла всего на 2%, до $25,7 млрд.

Несмотря на значительное падение прибыли и разочаровавший инвесторов рост выручки, акции компании на внебиржевых торгах растут на 2,75%, что связано с анонсами Tesla на 2025 год. Уже в марте компания обещает начать продажи более продвинутой версии Model Y, которая будет стоить в районе $60 тыс. Стартовая цена на текущую версию составляет порядка $45 тыс.

Кроме того, Tesla анонсировала скорый выпуск бюджетного электромобиля, перевод некоторых моделей автомобилей на полностью автономную езду в Остине (Техас), а также начало производства беспилотных такси в 2026 году.

Кирилл Сарханянц