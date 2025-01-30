Lufthansa купила 10% в airBaltic за €14 млн

Германская авиакомпания Lufthansa стала стратегическим партнером латвийского лоукостера airBaltic, получив конвертируемую акцию, соответствующую десятипроцентной доле. Соглашение об этом подписано представителями Lufthansa, airBaltic и Министерством транспорта Латвии. Сумма сделки составила €14 млн. Представитель Lufthansa также получит место в совете директоров лоукостера.

В заявлении говорится, что в случае проведения IPO, возможность которого рассматривает airBaltic, акцию Lufthansa можно будет конвертировать в обыкновенные акции, причем доля германской компании не должна быть меньше 5%. Отмечается, что соглашение расширит партнерство двух авиакомпаний по схеме «мокрого лизинга», то есть в рамках партнерства Lufthansa собирается арендовать самолеты с экипажами у airBaltic.

Яна Рождественская