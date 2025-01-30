Россия увеличила экспорт трубопроводного газа на 15,6% в 2024 году

Экспорт российского трубопроводного газа увеличился до 119 млрд куб. м в 2024 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. Рост составил 15,6%. Экспорт СПГ вырос на 4%, почти до 47,2 млрд куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа»,— написал господин Новак в колонке для журнала «Энергетическая политика».

Вице-премьер отметил развитие добычных проектов Ямальского центра газодобычи и старт добычи на Северо-Часельском месторождении. Также началась промышленная добыча углеводородов на участке ачимовских залежей Уренгойского месторождения в ЯНАО.

По информации «Ъ», добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,4%, до 708 млрд куб. м. У большинства независимых производителей производство газа снижалось. А «прочие производители» во главе с «Газпромом» нарастили добычу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Газообразно спросу».