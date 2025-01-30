МТС-банк запустил вклад «МТС Максимум» для клиентов-физлиц. При оплате покупок картами банка на сумму от 10 тыс. руб. в месяц процентная ставка будет увеличена. Максимальная доходность установлена на уровне 23,5% годовых при условии размещения средств на 181 день и совершении в течение месяца оплаты товаров и услуг на сумму от 90 тыс. руб. любыми картами МТС-банка, а также кредитной картой «МТС Деньги». Выплата процентов может осуществляться как ежемесячно, путем перечисления на счет в МТС-банке, в том числе привязанный к банковской карте, так и в конце срока вклада. Средства на вклад размещаются без пополнения и частичного снятия.

HeadHunter представил новый рейтинг лучших работодателей страны. Первое место среди крупнейших компаний занял Альфа-банк, второе — ВТБ. В тройке лидеров серьезное обновление — впервые в топ-3 оказался ритейлер. Х5 Group за прошлый год переместилась с девятого места на третье, улучшив позицию на шесть пунктов.

Операционная прибыль Swatch Group упала на 75%, до $335 млн, на фоне резкого снижения спроса на китайском рынке на продукцию компании. Особенно пострадали продажи престижных брендов Breguet и Blancpain. Компенсировать это не смогли даже рекордные продажи и рост доли Swatch Group на рынках США, Японии, Индии и стран Ближнего Востока. Особенным спросом пользовались у потребителей в минувшем году Omega, Longines и Tissot.