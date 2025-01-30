Уфимец должен выплатить 2,7 млн рублей за сгоревшую в пожаре технику и мебель

Советский райсуд Уфы обязал жителя Уфы выплатить ООО «Торговая компания "Премьер"» 2,7 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного пожаром.

Согласно материалам дела, пожар вспыхнул в двухэтажном административном здании на улице Новоженова, 88 в сентябре 2021 года. Собственником здания является ООО «Премьер логистик», арендатором сгоревшего помещения — «Торговая компания "Премьер"». Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара, вынесенного старшим дознавателем регионального управления МЧС, очаг возгорания находился в южной части производственного помещения, которое принадлежит ответчику. На момент пожара в офисе истца было оборудование, офисная техника, мебель. Сумму ущерба оценили в 2,7 млн руб.

Ответчик исковые требования не признал. В возражении на иск он указал, что пожар возник по вине гарантирующего поставщика электрической энергии, а сам он во время ЧП занимался покрасочными работами, что «само по себе не могло стать причиной огня».

Удовлетворяя иск, суд учел привлечение ответчика к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ), которое вступило в законную силу.

Венера Хисамова