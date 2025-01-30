Глава СКР потребовал доклад по делу о травмировании ребенка в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту травмирования ребенка в Сочи. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Ранее мать пострадавшего опубликовала в социальных сетях обращение, в котором заявила, что ее ребенок получил травмы в результате действий соседа, а также выразила опасение, что виновный может избежать ответственности.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Ход расследования на контроле центрального аппарата СК России.

Нурий Бзасежев