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Коммерсантъ FM
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В Нижегородской области детям нельзя входить в воду без сопровождения взрослых

Детям до 16 лет в Нижегородской области запретили находиться без сопровождения взрослых на водных объектах. Сегодня, 30 января, региональное заксобрание утвердило во втором чтении проект изменений в закон об ограничении пребывания детей в общественных местах. Его осенью прошлого года внес прокурор области Андрей Травкин, мотивировав это ростом числа утонувших несовершеннолетних.

В первом чтении депутаты приняли закон в октябре 2024 года. Но тогда к документу возникло много вопросов. В частности, на каком расстоянии от уреза воды должен находиться ребенок, чтобы это не считалось нарушением. Прокурор конкретизировал положение закона: запрещено именно купание детей в водных объектах общего пользования, а не просто нахождение на пляже. Также уточняется, что запрет касается нахождения на водных объектах зимой (кроме ледовых переправ), во время ледохода и ледостава.

Возраст детей, попадающих под ограничения, менять не стали. Хотя раньше некоторые депутаты отмечали, что 15-летние подростки уже могут быть кандидатами в мастера спорта по плаванию и что многие законодатели в этом возрасте уже ходили купаться одни.

На заседании 30 января предложений и вопросов уже не возникло. За проголосовали 40 депутатов, двое воздержались. Закон вступит в силу через десять дней после опубликования. При этом КоАП Нижегородской области не предполагает штрафов для родителей за нарушение регионального закона об ограничении пребывания детей в общественных местах. Они предусмотрены только для организаторов мероприятий, должностных и юридических лиц.

Как, в свою очередь, отмечают в государственно-правовом департаменте нижегородского правительства, в случае выявления нарушения родителей могут привлечь по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родительских обязанностей. Она предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 руб.

Ирина Швецова, Нижний Новгород

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