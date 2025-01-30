NBC: тела более 30 погибших в авиакатастрофе извлекли из реки в Вашингтоне

Из реки Потомак достали более 30 тел погибших при крушении самолета компании American Airlines, сообщили NBC Washington два источника. Всего на борту столкнувшегося в военным вертолетом лайнера находились 64 человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, на месте крушения работают около 300 спасателей. После столкновения самолет разломился на несколько частей, которые оказались погружены в воду на 1,5–2,5 м.

Уже известно, что в числе погибших — чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они возвращались в Вашингтон из Уичито (штат Канзас), где проходил чемпионат по фигурному катанию. В Кремле выразили соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.