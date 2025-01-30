Экс-министр культуры края стал научным руководителем программы в пермской ВШЭ

Пермский кампус НИУ ВШЭ начнет готовить менеджеров для креативных индустрий, сообщает пресс-служба ВШЭ-Пермь. Первый набор на бакалаврскую программу «Менеджмент в креативных индустриях» состоится в этом году. Научным руководителем программы стал гендиректор маркетингового агентства «ОЗОН Груп», ресторатор Олег Ощепков. «Наша задача — подготовить многосторонних специалистов, умеющих не только руководить людьми, но и самостоятельно писать тексты, готовить концепции, организовывать мероприятия, выступать в роли заказчика территориального брендинга, SMM-стратегии и так далее»,— сообщил Олег Ощепков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Ощепков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Олег Ощепков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в 2024 году Пермский край вошел в число регионов по развитию креативных индустрий в рамках внедрения общероссийского стандарта. По данным краевых властей, сегодня в Пермском крае около 8,5 тыс. организаций, которые работают в креативной отрасли. Это 7,5% от общего числа. Наибольшее число компаний и индивидуальных предпринимателей ведут деятельность в сферах информационных технологий, разработки программного обеспечения и компьютерных игр, рекламы, моды, кино, анимации, ивент-сферы. Общий объем выручки этих организаций составляет более 72 млрд руб. Это примерно 2,8% от суммарной выручки всех организаций региона.